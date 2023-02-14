 الولايات المتحدة تثمن الشراكة الوثيقة مع الدنمارك ودعمها المستمر لأوكرانيا - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تثمن الشراكة الوثيقة مع الدنمارك ودعمها المستمر لأوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 11:04 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 فبراير 2023 - 11:04 ص

ثمنت الولايات المتحدة الشراكة الوثيقة مع الدنمارك ودعم الأخيرة المستمر لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الدنماركي لارس لوكي راسموسن اليوم في العاصمة واشنطن.

وهنأ بلينكن وزير الخارجية الدنماركي على تعيينه وتشكيل الحكومة الدنماركية الجديدة، مؤكدا أن الولايات المتحدة والدنمارك تتمتعان بعلاقة طويلة ووثيقة ومفيدة للطرفين.

وناقش الوزيران سبل تعزيز شراكتهما ومشاركتهما الثنائية.


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