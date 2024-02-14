إصابة مسن وطفلة في انهيار منزل بالمنصورة

أصيب مسن وطفلة إثر انهيار أجزاء من منزل بمنطقة سيدى عبدالقادر في مدينة المنصورة اليوم الثلاثاء، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وفرضت قوات الحماية المدنية كردون بمحيط المنزل.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ الأهالى بمنطقة سيدى عبد القادر بانهيار أجزاء من عقار ووجود مصابين.

وهرعت قوات الحماية المدنية وقوات الإنقاذ البرى وسيارات الإسعاف وضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة وجرى فرض كردون أمنى بمحيط المنزل فضلا عن قيام مسئولى شركة الكهرباء والغاز بقطع المرافق.

وبالفحص تبين انهيار جزء من سقف الدور الثانى بمنزل مكون من طابقين أسفر عن اصابة" محمد طه محمود شاهين"، 70 عاما، خديجة أحمد محمود طاهر، 7 أعوام بكدمات وسحجات وجرى نقلهم إلى مستشفى التخصصى العام القديم، لتلقى العلاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

يذكر أن مدينة شربين بمحافظة الدقهلية شهدت أمس الإثنين، انهيار جزء من منزل قديم مكون من طابق أرضى وأول علوى وذلك بعد سقوط سقف الدور الأول العلوى دون خسائر فى الأرواح نظرا لكون المنزل خالى من السكان وانتقلت قوات الحماية المدنية وفرضت كردون بمحيط المنزل.