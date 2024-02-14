منتخب الشاطئية يختتم تدريباته قبل مواجهة الإمارات غدآ فى كأس العالم

أنهى منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى تدريباته استعدادا لمواجهة الإمارات غدا الخميس ١٥ فبراير فى افتتاح بطولة كأس العالم.

وشهدت التدريبات ارتفاع الحالة المعنوية للاعبين والجهاز الفنى خاصة بعد ظهور الجميع بمستوى مرضى للغاية،وحرص محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية ورئيس البعثة،على نقل رسالة دعم ومساندة من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام للمنتخب فى البطولة لرفع الحالة المعنوية للاعبين قبل مباراة الغد.

وأكد ابو الوفا ثقة المجلس فى لاعبى المنتخب والجهاز الفنى لتحقيق نتائج مرضية فى كأس العالم.