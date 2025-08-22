أعلنت هيئة السكان والهجرة بوزارة الداخلية الإسرائيلية، مساء الخميس، منع عمدة مدينة برشلونة الإسبانية، جومي كولبوني، من دخول إسرائيل، حيث كان من المقرر أن يصل قرابة منتصف الليل.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء استنادًا إلى قانون الدخول إلى إسرائيل، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، وفقًا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

ويأتي هذا المنع على خلفية تصريحات أدلى بها العمدة مؤخرًا ضد إسرائيل، بالإضافة إلى قرار مجلس بلدية برشلونة في مايو الماضي بقطع العلاقات مع تل أبيب.

وكان كولبوني يعتزم زيارة مؤسسة "ياد فاشيم" وعدد من المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي اعترفت حكومته بدولة فلسطين، كان وجّه انتقادات حادة لإسرائيل، واصفًا إياها بأنها "دولة إبادة" بسبب هجماتها المتواصلة على قطاع غزة.