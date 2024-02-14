المؤبد لسائق توك توك هتك عرض طفل بالقوة فى الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة العاشرة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لسائق توك توك، مقيم قرية بدواي مركز المنصورة، وذلك بعد استدراجه طفلا يبلغ من العمر 11 عاما بواسطة "توك توك" والتعدي عليه جنسيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى هاشم، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار محمد يسري، والمستشار هيثم سلامة سليمان، والمستشار شريف عماد عون، وسكرتارية طارق عبد اللطيف ومحمد عبد الهادي في القضية رقم 11822 لسنة 2023 جنايات مركز المنصورة والمقيدة برقم 1618 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "محمود.ا.ع.س"، محبوسا، إلى محكمة الجنايات المختصة وذلك لأنه بتاريخ 25/5/2023 بدائرة مركز المنصورة - محافظة الدقهلية، خطف بالتحايل المجني عليه الطفل "يوسف.خ.ج"، بأن استدرجه إلى مكان قصي بعيدا عن أعين الرقباء، مستغلا في ذلك حداثة سنه، وارتكب الجريمة محل الاتهام الثاني هتك عرضه بالقوة بأن حسر عنه بنطاله وتعدى عليه جنسيا وفقا للنحو المبين بالتحقيقات.

وشهدت "أسماء.ر.ع"، 28 عاما، ربة منزل ومقيمة قرية بدواي مركز المنصورة، أن ابنها الطفل المجني عليه أنبأها باستدراج المتهم له عبر دراجته الآلية "توك توك"، إلى مكان قصي عن أعين الرقباء وما أن ظفر به حتى حسر عنه بنطاله وتعدى عليه جنسيا وأعزى قصده هتك عرضه بالقوة.



وشهد المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس مباحث مركز شرطة المنصورة في تحقيقات النيابة، بأن تحرياته السرية دلته على صحة ارتكاب المتهم الواقعة وعزى قصده هتك عرض الطفل المجني عليه كرها عنه.

وثبت بتقرير الطب الشرعي للطفل المجني عليه أن واقعة التعدي الجنسي، حدثت في وقت معاصر لتاريخ الواقعة المعطي على نحو مثل التصوير الوارد بالأوراق دون أن يتخلف عن هذا الفعل أثر إصابي موضعي ظاهر يدل عليه أو يشير إليه.