الكرملين: بوتين يلتقي وزير الخارجية الإيراني في سان بطرسبرج اليوم

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجتمع اليوم في مدينة سان بطرسبرج مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.

وقال بيسكوف، للصحفيين، "سيتوجه الرئيس إلى المكتبة الرئاسية في سان بطرسبرج، حيث سيعقد لقاء ثنائيا مع وزير الخارجية الإيراني عراقجي. الإيرانيون أعلنوا عن ذلك قبل أيام عدة. هذا اللقاء سيتم"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف، أن "أهمية هذا اللقاء (بين بوتين وعراقجي) من الصعب المبالغة في تقييمها نظرا إلى تطورات المشهد في منطقة الشرق الأوسط".

وقال عراقجي، اليوم الاثنين، إن زيارته إلى روسيا تأتي بهدف مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو بشأن القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن اجتماعه المرتقب مع بوتين يشكل فرصة مناسبة لبحث تطورات الحرب.

وأوضح عراقجي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) لدى وصوله إلى سان بطرسبرج، "لقد سافرنا إلى هذا البلد بهدف مواصلة المشاورات الوثيقة بين طهران وموسكو بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز العلاقات الثنائية خلال اجتماع مع كبار المسئولين الروس".

وقال عراقجي "سيكون اجتماع اليوم (مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) فرصة جيدة لمناقشة تطورات الحرب واستعراض آخر المستجدات في هذا الشأن، وأنا على ثقة بأن هذه المشاورات والتنسيق بين البلدين في هذا الصدد سيكون لهما أهمية بالغة".

وأضاف عراقجي أن "الزيارة إلى إسلام آباد مثمرة للغاية، وعقدت خلالها مشاورات مثمرة، تم خلالها استعراض ما جرى والشروط التي يمكن في ظلها استئناف المحادثات الإيرانية الأمريكية"، مؤكدا أن الشروط الإيرانية في المحادثات ذات أهمية كبيرة "ويجب علينا ضمان حقوق الشعب الإيراني بعد أربعين يومًا من المقاومة، ومصالح البلاد".

يذكر أن باكستان تسعى لإجراء جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بعد فشل جولة أولى عقدت في إسلام آباد الشهر الجاري بسبب البرنامج النووي الإيراني.

وتطالب إيران بفك الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها من بين مطالب أخرى للدخول في جولة أخرى من المحادثات.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رهن فك الحصار بالتوصل إلى اتفاق مع إيران.