 أقطاي يقود هجوم إنبي في مواجهة الزمالك بالدوري
الإثنين 27 أبريل 2026 4:15 م القاهرة
أحمد زاهر
نشر في: الإثنين 27 أبريل 2026 - 3:57 م | آخر تحديث: الإثنين 27 أبريل 2026 - 3:57 م

أعلن حمزة الجمل، المدير الفني لفريق إنبي، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، في المباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

خط الدفاع: مروان داود – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – زياد كمال

خط الوسط: محمد حتحوت – علي محمود – أحمد العجوز – حامد عبد الله

خط الهجوم: محمد شرقية – عبد الله أقطاي

ويدخل إنبي اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين، في ظل أهمية المواجهة ضمن صراع حسم اللقب خلال المرحلة الحالية من المسابقة.


