الأولمبية تستعد لسفر بعثة مصر للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية

تجري الاستعدادات على قدمٍ وساق داخل أروقة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، من أجل إنهاء اجراءات بعثة مصر المشاركة في النسخة ال 13 من دورة الألعاب الإفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 23 مارس القادم في العاصمة الغانية أكرا.

وتقام النسخة 13 من دورة الألعاب الإفريقية تحت رعاية رئيس دولة غانا "نانا اكوفو ادو"، بمشاركة نحو 5000 لاعب ومدرب يمثلون 50 دولة يشاركون في 30 رياضة بواقع 23 لعبة في جدول الميداليات (منهم 8 رياضات مؤهلة للأولمبياد) و 7 ألعاب استعراضية.

وقد استقر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على المشاركة بهدف الفوز بالبطولة وتحقيق أكبر عدد من الميداليات لذلك تقرر أن يقتصر السفر على اللاعبين والفرق المتوقع فوزهم بميداليات والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حيث يشمل جدول منافسات الدورة على ثمانية ألعاب مؤهلة للأولمبياد وهي: المصارعة، والثلاثي، والتنس الأرضي، وتنس الطاولة، والسباحة، والدراجات، والريشة الطائرة، والعاب القوى.

وتخوض مصر منافسات دورة الألعاب الإفريقية ببعثة مكونة من 240 لاعبًا بواقع 150 لاعبًا و 90 لاعبة يتنافسون في 20 رياضة مختلفة وهي: مصارعة الزراعين (8 رجال و 6 سيدات)، العاب القوى (11 رجال و 4 سيدات)، الريشة الطائرة (5 رجال و 5 سيدات)، كرة السلة 3X3 (4 رجال و 4 سيدات)، كرة الطائرة الشاطئية (2 رجال و 2 سيدات)، الكرة الطائرة (12 رجال و 12 سيدات)، الملاكمة (4 رجال و 2 سيدات)، الشطرنج (2 رجال و 2 سيدات)، الهوكي (20 رجال)، كرة اليد (16 رجال)، الجودو (7 رجال و 7 سيدات)، الكاراتيه (11 رجال و 9 سيدات)، السباحة (10 رجال و 5 سيدات)، تنس الطاولة (4 رجال و 4 سيدات)، التايكوندو (8 رجال و 8 سيدات)، التنس (4 رجال و 4 سيدات)، الثلاثي (رجل وسيدة)، رفع الأثقال (6 رجال و 6 سيدات)، المصارعة (12 رجال و 6 سيدات)، كرة السرعة (3 رجال و 3 سيدات).

ويرأس بعثة مصر في دورة الألعاب الإفريقية دكتور عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة.

الجدير بالذكر أن مصر تحتل المركز الأول في إجمالي عدد الميداليات بالدورات الإفريقية كما أنها أكثر الدول المتوجة بلقب الدورة حيث فازت ب 6 نسخ اخرها دورتي المغرب 2019 والكونغو برازافيل 2015 بالإضافة إلى لقب أول دورة باسم الجمهورية العربية المتحدة في أول نسخة من دورة الألعاب الإفريقية والتي أقيمت في الكونغو برازافيل عام 1965.