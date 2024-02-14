دياز يقود ريال مدريد للفوز على ملعب لايبزج في دوري الأبطال

اقترب فريق ريال مدريد الإسباني، من التأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه لايبزيج الألماني 1 /صفر مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر.

ويدين ريال مدريد بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه براهيم دياز الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 49. وألغى الحكم هدفا للايبزيج بعد الرجوع لتقنية الفار في الدقيقة الثانية نتيجة تسلل بنيامين سيسكو.

ويلتقي الفريقان إيابا يوم 6 مارس المقبل، حيث يكفي النادي الملكي الفوز أو التعادل بأي نتيجة للصعود إلى دور الثمانية ، بينما لا بديل أمام لايبزيج سوى الفوز فقط للاستمرار في البطولة القارية.