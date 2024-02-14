200 طفل من المحافظات الحدودية في زيارة لمشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان

استقبل مشروع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، 200 طفل من أبناء المحافظات الحدودية، في ثالث أيام الملتقى التاسع والعشرين، ضمن مشروع "أهل مصر" المقام برعاية د. نيفين الكيلانى وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، بمحافظة أسوان تحت شعار "يهمنا الإنسان" حتى 17 فبراير الحالي.

بدأت فعاليات الزيارة بحديث لخالد مصطفى مهندس التشغيل والصيانة بمحطة (٩-٢)، أوضح خلاله تاريخ إنشاء المشروع فى بنبان شمال أسوان، وافتتاحه بشكل رسمي في ديسمبر 2021.

وأشار "مصطفى" أن هذا المشروع من أهم المشروعات القومية التي لا تقل أهمية عن مشروع السد العالي، ويعد الثاني على مستوى قارة أفريقيا، من حيث الإنتاج بعد دولة المغرب، وينتج من خلاله حوالى ١٧ مليون ميجا وات شهريا.

وأضاف أن المشروع يعمل بالطاقة الشمسية من خلال فوتونات صغيرة من الطاقة تعمل على تحريك الإلكترونات داخل الخلية الشمسية، لإصدار التيار الكهربائي.

واختتم حديثه موضحا أن المشروع يوفر فرص عمل كثيرة للشباب، فهو يتضمن ٣٢ محطة لإنتاج الطاقة يبدأ العمل بها من الساعة السادسة وحتى الحادية عشرة صباحا، وتتوقف كمية الإنتاج على حسب وجود الشمس وإتجاهها.

الأسبوع الثقافي يأتي ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وينفذ بإشراف لاميس الشرنوبي وكيل وزارة الثقافة، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.

ويشهد الأسبوع ورشا متنوعة بعدة مجالات يقدمها متخصصون للتعرف على مواهب الأطفال وتنميتها، بالإضافة إلى تنظيم زيارات وجولات بالأماكن والمعالم الأثرية وعدد من المشروعات القومية بأسوان.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية ودعم الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.