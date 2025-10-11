 قائد القيادة الوسطى الأمريكية يزور غزة لبحث تأسيس مركز تنسيق دعم الاستقرار - بوابة الشروق
السبت 11 أكتوبر 2025 4:07 م القاهرة
قائد القيادة الوسطى الأمريكية يزور غزة لبحث تأسيس مركز تنسيق دعم الاستقرار


نشر في: السبت 11 أكتوبر 2025 - 3:55 م | آخر تحديث: السبت 11 أكتوبر 2025 - 3:55 م

قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر، إنه أجرى زيارة داخل غزة لبحث تأسيس مركز تنسيق أنشطة دعم استقرار ما بعد الحرب.

وأضاف في تصريحات له، اليوم السبت، أن الجنود الأمريكيين استجابوا للدعوة لإحلال السلام في الشرق الأوسط وفق للتوجيهات العليا.

وأشار إلى أن هذا الجهد الهائل سيتم دون وجود قوات أمريكية على الأرض في قطاع غزة.

وسبق أن أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ورئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وقائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر زاروا القوات الإسرائيلية في قطاع غزة بعد انسحابها إلى الخط الأصفر.

