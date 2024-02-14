أبو مازن يطالب حماس بسرعة إنجاز صفقة تبادل الأسرى

طالب رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، حركة «حماس» بسرعة إنجاز صفقة الأسرى، لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تحمد عقباها ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948، ولتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء الشعب.

وناشد أبو مازن، الإدارة الأمريكية والأشقاء العرب، العمل بجدية لإنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة، وذلك لتجنيب أبناء الشعب الفلسطيني ويلات هذه الحرب المدمرة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ونوه بأن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربًا مفتوحة على قطاع غزة؛ أدت إلى استشهاد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني يومياً، إضافة إلى اقتحام الضفة الغربية والقدس، وغير ذلك من تصعيد إسرائيلي خطير، مضيفًا: «لذلك لا بد من تحمل مسؤولياتنا لوقف هذه الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني».

وأضاف: «نحمل الجميع مسئولية وضع أية عراقيل من قبل أية جهة كانت لتعطيل الصفقة، لان الأمور لم تعد تحتمل، وقد آن الأوان أن يتحمل الجميع المسئولية».

واستطرد: «نريد أن نحمي شعبنا من تداعيات أية كارثة خطيرة ستقع عليه، لذلك علينا أن نتخذ القرارات التي تخدم مصالح شعبنا وحمايته، لنستطيع الدفاع عن قضيتنا ومصالحنا الوطنية، من خلال وقف العدوان، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والاستمرار في هجومنا السياسي الشامل لدى مجلس الأمن الدولي وبقية المؤسسات الدولية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لدولة فلسطين».

واختتم تصريحاته بالقول: «مرة أخرى، نطالب الجميع، وخاصة حركة حماس بسرعة إنجاز الصفقة لنستطيع حماية شعبنا، وإزالة العقبات كافة».

وأفادت تقارير إعلامية بأن المفاوضين في القاهرة لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق لتحقيق وقف لإطلاق النار في حرب غزة وتبادل المزيد من الرهائن، لكنهم سيواصلون المحادثات.

ووافق ممثلون بارزون من الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر على تمديد المحادثات ثلاثة أيام، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول مصري لم تذكر اسمه.

وسيستمر الآن في المحادثات مسئولون على مستوى أدنى، وفقا للتقرير. كما تحدثت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن تمديد المفاوضات.

وعاد الوفد الإسرائيلي، برئاسة رئيس جهاز المخابرات «الموساد» ديفيد برنياع، من القاهرة، حسبما ذكرت الصحيفة الإسرائيلية ليل الثلاثاء/الأربعاء، نقلا عن ممثل عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبرفقة رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية شين بيت، رونين بار، التقى برنياع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز في القاهرة.

وقالت مصادر في حركة حماس إن الحركة لم ترسل ممثلا لها إلى القاهرة، حيث تنتظر نتائج الاجتماعات الجارية، لافتة إلى أن «المحادثات مع الوسطاء مستمرة».