خاص - عضو مجلس إدارة شباب بلوزداد: أنا زملكاوي وسنفوز على الأهلي

أكد رضا مالك عضو مجلس إدارة نادي شباب بلوزداد الحالي، عن رصد مكأفاة خاصة للاعبين في حال الفوز على النادي الأهلي في المباراة المقرر لها الجمعة بالجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

وقال رضا مالك في تصريحات خاصة لـ الشروق":" هناك مكافآت خاصة للاعبين في حال الفوز على الأهلي، وسنتوخى الحذر بكل تأكيد لأن الأهلي أحد أفضل الأندية في أفريقيا".

وأَضاف: " شباب بلوزداد تحسن كثيرا في الفترة الماضية، وأتوقع تحقيق الفوز رغم صعوبة المباراة، فالتعادل مع الأهلي في المباراة الماضية لن يكون مقياسا، لان بلوزداد يلعب دائما بشكل أفضل خارج ملعبه عن اللعب على أرضه".

وتابع: " الأهلي لا يمر بأفضل حالاته خاصة قبل فترة التوقف، ولكن أعتقد ان الفترة الأخيرة كانت فرصة للنادي الأهلي لاستعادة توزانه من أجل التحضير للبطولة الأفريقية".

وأختتم تصريحاته قائلا: " أنا محب للزمالك بشكل أكبر واحترم الأهلي بالتأكيد، ولكن سننتظر جماهيرنا لملأ الملعب أمام الأهلي من أجل الفوز بالمباراة وضمان التأهل وصدارة المجموعة".