بوتين: روسيا لن تسمح لأحد بتهديدها وقواتها الاستراتيجية في حالة استعداد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة له بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ79 لعيد النصر على النازية، أن روسيا لن تسمح لأحد بتهديدها.

وقال بوتين، في كلمة له خلال افتتاح العرض العسكري: "روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع نشوب صراع عالمي"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وتابع الرئيس الروسي: "ولكن في الوقت نفسه لن نسمح لأي شخص بتهديدنا"، مضيفا: "قواتنا الاستراتيجية في حالة استعداد قتالي دائم".

وأشار بوتين، إلى أن الانتقام والاستهزاء بالتاريخ والرغبة في تبرير أتباع النازيين الحاليين هي جزء من السياسة العامة للنخب الغربية للتحريض على المزيد والمزيد من الصراعات الإقليمية، والعداء بين الأعراق والأديان لاحتواء المراكز السيادية والمستقلة للتنمية العالمية.

وشهدت الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.