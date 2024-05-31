طرح البوستر الرسمي لفيلم ولاد رزق 3 القاضية

طرح المؤلف صلاح الجهيني، البوستر الرسمي لفيلم ولاد رزق3، المقرر عرضه في دور العرض السينما، خلال موسم عيد الأضحى، الذي يتبقى عليه أيام قليلة.

ونشر الجهيني على صفحته الرسمية على فيسبوك، بوستر الفيلم، الذي يتصدره الفنان أحمد عز، وبجوار الفنان عمرو يوسف وآسر ياسين وكريم قاسم وعلى صبحي، وعلق قائلا: «الكبير في العيد الكبير، ولاد رزق٣ القاضية».

الفيلم إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني، ويتلقى العمل دعم من الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، حيث قد تم تصوير جزء منه في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويشارك في الفيلم مجموعة من الفنانين أبرزهم؛ أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، ومن إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

وتبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.