أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى نحو 398 ألفا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 398 ألفا و140 جنديا، بينهم 1060 جنديا لقوا حتفهم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 6433 دبابة، منها 9 دبابات أمس الثلاثاء فقط، و12043 مركبة قتالية مدرعة و9566 نظام مدفعية و984 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و671 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 332 طائرة، و325 مروحية، و7371 طائرة مسيرة، و1881 صاروخ كروز، و24 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و12662 من المركبات وخزانات الوقود، و1523 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.