نائب محافظ الجيزة تسلم شهادات محو الأمية لـ45 دارسا من أهالي الحوامدية

سلمت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، 45 مواطنًا من أهالي مدينة الحوامدية شهادات محو الأمية بعد اجتيازهم امتحانات الدورة المنعقدة بديوان المدينة، وذلك بحضور النائب عصام هلال عضو مجلس النواب.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بزيادة الاهتمام بملف تعليم الكبار ومحو الأمية بنطاق المحافظة.

وأشارت نائب المحافظ، إلى أن الدورة تم عقدها لـ5 فصول دراسية بإجمالي 55 دارسًا من مواطني المدينة، حيث شرح المواد والبرامج الخاصة بها مدرسين من موظفي المدينة ومحو الأمية، وذلك بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وأضافت نائب المحافظ، أنه تم تنظيم قافلة إضافية لاختبار عدد من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية، والتي تمكنت من استكتاب 55 فردًا كمرحلة أولى بالتنسيق مع إدارة محو الأمية بالحوامدية.