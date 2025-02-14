حقق فريق الفتح السعودي بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للزمالك، فوزا مهما على الاتفاق بهدفين مقابل هدف.

جاء فوز الفتح ضمن منافسات الجولة ال20 من دوري المحترفين السعودي، ليخطف جوميز 3 نقاط ثمينة، قد تساعد في إبعاد الفريق عن شبح الهبوط.

واستفاد جوميز من ثنائية تهديفية أفريقية لفريقه، حيث سجل المغربي مراد باتنا هدف التقدم من ركلة جزاء، وأحرز الجزائري سفيان بن دبكة الهدف الثاني.

وبالرغم من الانتصار الثاني لجوميز مع الفتح إلا أن الفريق لا يزال متذيلا ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الوحدة صاحب المركز قبل الأخير، وبفارق نقطة عن الرائد الذي يحتل المركز السادس عشر.

ويحتل الفيحاء المركز الـ15 – أول مراكز البقاء وله 16 نقطة – وذلك قبل اكتمال منافسات الجولة.