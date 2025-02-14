 مصرع زوج وإصابة زوجته اختناقا بسبب موقد تدفئة في العاشر من رمضان - بوابة الشروق
الجمعة 14 فبراير 2025 11:05 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مصرع زوج وإصابة زوجته اختناقا بسبب موقد تدفئة في العاشر من رمضان

فاطمة الديب
نشر في: الجمعة 14 فبراير 2025 - 10:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 فبراير 2025 - 10:56 ص

لقي زوج مصرعه، فيما أصيبت زوجته بحالة اختناق؛ نتيجة استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من موقد تدفئة بلدي (شالية) أثناء نومهما داخل مسكنهما في مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، تفيد بوصول زوج جثة هامدة، وزوجته مصابة بحالة اختناق شديدة.

وبالفحص، تبين أن تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون من موقد التدفئة أدى إلى اختناق الزوجين، ما أسفر عن وفاة الزوج في الحال، وإصابة الزوجة.

نقلت الزوجة إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما تم تحويل جثمان الزوج إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.


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