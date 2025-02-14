أنس جابر تودع بطولة قطر المفتوحة للتنس من دور الثمانية

ودعت التونسية أنس جابر منافسات بطولة قطر المفتوحة للتنس للسيدات، عقب خسارتها أمام اللاتفية يلينا أوستابينكو، اليوم الخميس.

وخسرت أنس جابر أمام أوستابينكو بنتيجة 6 / 2 و6 / 2، ضمن منافسات دور الثمانية للمسابقة، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وضربت أوستابينكو موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة مع النجمة البولندية إيجا شفيونتيك، التي بلغت المربع الذهبي أيضا.

وواصلت شفيونتيك حملتها الناجحة، نحو التتويج بلقبها الرابع على التوالي في البطولة، بعدما فازت على الكازاخية يلينا ريباكينا، بدور الثمانية.

وفي تكرار لنهائي العام الماضي للبطولة، المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، تعافت شفيونتيك من كسر إرسالها في المجموعة الثانية لتفوز 6 / 2 و7 / 5، لتصعد للدور قبل النهائي للمسابقة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن شفيونتيك قولها "أنا سعيدة للغاية وفخورة بنفسي، في المجموعة الثانية شعرت أن ريباكينا رفعت مستواها لذا كان يتعين علي أن أقوم بذلك أيضا".

وبدأت ريباكينا العام الحالي وهي متفوقة بأربعة انتصارات مقابل فوزين خلال مواجهاتها المباشرة مع شفيونتيك، لكن الطرفين تعادلا الآن في عدد الانتصارات، بعدما سبق للاعبة البولندية الفوز على نظيرتها الكازاخية أيضا في بطولة كأس يونايتد الشهر الماضي.

وباتت شفيونتيك، المصنفة الثانية ، ثاني المتأهلات للمربع الذهبي في البطولة بعد الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، التي صعدت للدور ذاته أيضا، إثر فوزها على الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنفة السادسة، بنتيجة 4 / 6 و6 / 1 و6 / 1، في وقت سابق اليوم.

وتواجه ألكساندروفا في قبل النهائي الأمريكية أماندا أنيسيموفا، التي اجتازت عقبة منافستها الأوكرانية مارتا كوستيوك.

وفي مباراة ماراثونية، فازت أنيسيموفا على كوستيوك بنتيجة 4 / 6 و7 / 5 و6 / 4، لتواصل مغامرتها في المسابقة.