تيلدا سوينتون تستقبل لحظة تكريمها بالدموع.. وتهاجم اقتراح ترامب بتحويل غزة إلى وجهة سياحية

وسط حضور سينمائى عالمى كبير، وفى ليلة طقس ثلجية، وكلمات سياسية ساخنة، احتفل، أمس الأول، مهرجان برلين السينمائى الدولى بانطلاق دورته الـ٧٥ «اليوبيل الماسى» بقصر البرلينالى، بحضور مديرة المهرجان تريشيا توتل وعدد من الرموز السياسية والمسئولين، فى مقدمتهم وزيرة الدولة للثقافة والإعلام كلوديا روث، ورئيس بلدية برلين كاى فيجنر، وخلال حفل الافتتاح، الذى قدمته ديزيريه نوسبوش تم تقديم لجنة التحكيم الدولية، برئاسة المخرج الكبير تود هاينز، وأعضائها النجمة الصينية فان بينج بينج، والمخرجة والممثلة الألمانية ماريا شرادر، والمخرج المغربى الفرنسى نبيل عيوش، ومصممة الأزياء الألمانية بينا دايجلير، والمخرج الأرجنتينى رودريجو مورينو، والناقدة ومقدمة البرامج الأمريكية إيمى نيكلسون، وكذلك لجان تحكيم الاكتشافات الجديدة، والأفلام الوثائقية، والأفلام القصيرة، ولجنة تحكيم أجيال الدولية.

كما تم منح الدب الذهبى الفخرى للنجمة البريطانية الاسكتلندية تيلدا سوينتون، تكريمًا لإنجازاتها الفنية، وألقى إدوارد بيرجر مخرج فيلمها «كونكلاف» كلمة التكريم وسط تصفيق استمر وقوفًا بضع دقائق، حيث اثنى المخرج كثيرًا على تيلدا الممثلة والإنسانة، وهو يلقى كلمته المطولة بعنوان «عزيزتى تيلدا»، وفى هذه اللحظة لم تستطع سوينتون أن تمنع دموعها التى ملأت المسرح دفئًا، وقالت كلمة مؤثرة للغاية أثناء تسلمها الجائزة حول قيمة إيمانها بالحرية الإنسانية وعن مخاطر الديكتاتوريات السياسية فى جميع أنحاء العالم.

وأشادت سوينتون بالمهرجان ووصفته بأنه «عالم بلا حدود ولا سياسة للإقصاء أو الاضطهاد أو الترحيل»، وأضافت أن دولة السينما المستقلة العظيمة شاملة بطبيعتها - محصنة ضد جهود الاحتلال أو الاستعمار أو الاستيلاء أو التملك أو تطوير عقار ريفييرا، فى إشارة على ما يبدو إلى اقتراح ترامب بتحويل غزة إلى وجهة سياحية.

وتابعت، قائلة: «إن ما يحدث من فظائع لا إنسانية يحدث أمام أعيننا. وأنا هنا لأذكر ذلك دون تردد أو شك فى ذهنى ولأعرب عن تضامنى الثابت مع كل أولئك الذين يدركون الرضا غير المقبول الذى تتسم به حكوماتنا التى تتعامل بلطف مع مدمرى الكوكب ومجرمى الحرب، أينما أتوا

ثم تابع المخرج تود هاينز الحديث السياسى.

وقال: «نحن ندافع عن حرية التعبير والتنوع"، مشيراً إلى المخرجين والفنانين والكتاب الحاضرين».

وفى وقت سابق من اليوم، تحدث تود هاينز، رئيس لجنة التحكيم، عن كيفية تغير العالم - والفن - فى ظل الولاية الثانية لدونالد ترامب فى المكتب البيضاوي.

وقال هاينز: «نحن فى حالة أزمة خاصة الآن فى الولايات المتحدة، لكن أيضًا على مستوى العالم. كل من أعرفه فى الولايات المتحدة والأصدقاء فى الخارج يشهدون هذا القصف من الإجراءات فى الأسابيع الثلاثة الأولى من إدارة ترامب بقلق شديد وصدمة».

قالت تريشيا تاتل، رئيسة المهرجان الجديدة، وهى تصعد على المسرح: «شكرًا لكم على الترحيب الحار فى ليلة باردة. هناك الكثير من الأشياء فى العالم مخيفة، لكننى أحاول تعلم اللغة الألمانية».

وعقب الحفل تم تقديم العرض الأول العالمى لفيلم Das Licht (الضوء) كفيلم افتتاحى. وقدم المخرج توم تيكوير أبطال فيلمه وصناعه فى قصر برلين السينمائى، وقد استقبله الحضور بصيحات الإعجاب.

الفيلم إنتاج ألمانى فرنسى وبطولة النجم الألمانى لارس إيدينجر والممثلة والمخرجة نيكوليت كريبتز وفيه يصور المخرج وكاتب السيناريو توم تيكوير الحياة اليومية لعائلة ألمانية من الطبقة المتوسطة فى عالم سريع الحركة وغير مستقر، حيث يحكى قصة عائلة إنجلز، حيث يعيش تيم (لارس إيدينجر) وميلينا (نيكوليت كريبتز) وتوأمهما فريدا (إلكى بيسندورفر) وجون (جوليوس جوز) وابن ميلينا ديو (إلياس إلدريدج) فى أسرة تعيش جنبًا إلى جنب أكثر من كونها متحدة، ولا شىء يربطهم معًا حتى تدخل مدبرة المنزل فرح (تالا الدين) حياتهم. تضع المرأة الغامضة من سوريا عالم إنجلز فى اختبار غير متوقع وتكشف عن مشاعر كانت مخفية منذ فترة طويلة. وفى هذه العملية، تسعى إلى تنفيذ خطة خاصة بها ستغير حياة الأسرة بشكل جذرى.

يقول توم تيكوير: «إننى سعيد للغاية بافتتاح مهرجان برلين العام المقبل بفيلم «الضوء»، فذلك المهرجان يمثل جزءًا كبيرًا من حياتى، ويبدو أن مدينة برلين هى قدرى والتى أعرض بها أهم تجاربى».

وقد شهدت السجادة الحمراء حضور عدد كبير من النجوم والسينمائيين، اصطفت أعداد غفيرة من الجماهير على جانبى الطريق لتحية النجوم، ومنهم تيموثى شالاميت، فاتح اكين ميريت بيكر، ليونى بينيش، إيريس بيربين، لارس إيدنجر، كورالى فارجيت، هربرت جرونماير، نيكوليت كريبيتز، ريبيكا لينكيفيتش، إلياس مبارك، هايك ماكاتش، تريستان بوتر، ساندرا مايشبيرجر، فولكر شلوندورف، ألبرخت شوتش، إميليا شوله، يانيك شومان، ماتياس شفايجوفر، ليليث ستان جنبرج، لانجستون أويبل، لانا واتشوسكى.