عودة تطبيق تيك توك إلى متجري آبل وجوجل في أمريكا

تم إعادة تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك إلى متجري آبل وجوجل في الولايات المتحدة يوم الخميس.

وكان التطبيق قد أصبح غير متاح للمستخدمين الجدد في الولايات المتحدة منذ 19 يناير الماضي، عندما كان من المفترض أن يدخل قانون يحظر تيك توك ما لم يتم بيعه من قبل شركته الأم الصينية بايت دانس.

وكانت المنصة الشهيرة، التي تضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، قد توقفت قبل ذلك.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في أول يوم له في المنصب يمدد الموعد النهائي لتنفيذ القانون 75 يوما إضافية حتى 5 أبريل.

وأشار ترامب يوم الخميس إلى أنه قد يمدد الموعد النهائي مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وقال: "هناك الكثير من الناس المهتمين بتطبيق تيك توك، وآمل أن أتمكن من عقد صفقة. أعتقد أن ذلك سيكون جيدا".

وأضاف:"سيتعين علينا على الأرجح الحصول على موافقة من الصين للقيام بذلك، لكن لدينا الكثير من الأشخاص المهتمين".

وكان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد وقع قانون الحظر أو البيع في أبريل الماضي. ويخشى المشرعون من أن الحكومة الصينية قد تحصل على كميات هائلة من البيانات الشخصية من خلال تيك توك فضلا عن استخدام المنصة للتأثير السياسي.