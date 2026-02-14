محافظ كفر الشيخ يفتتح محطة مياه شرب بقرية متبول بنظام الترشيح الفائق

افتتح اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، مشروع محطة تنقية مياه الشرب بقرية متبول بمركز كفر الشيخ، «محطة تنقية مياه فائقة الجودة»، بتكلفة 100 مليون جنيه، والتي تعمل بنظام الترشيح الفائق بطاقة 8.5 ألف م³/يوم (100 لتر/ث)، لخدمة نحو 58 ألف نسمة من أهالي القرية والقرى المجاورة.

جاء ذلك بحضور اللواء أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، والمهندس محمد الوكيل، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس هشام داوود، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والنائب محمد عرابي، عضو مجلس النواب، ومديري التنفيذ بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ كفر الشيخ، إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء محطة مياه شرب متبول، ونطاق خدمتها، وعدد المستفيدين ومكوناتها، وتفقد وحدات تنقية مياه الشرب بتقنية الترشيح الغشائي الفائق، إضافة إلى المبنى الإداري وكل مكونات المحطة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن محطة مياه قرية متبول مقامة على مساحة 1600 م²، وتخدم مناطق متبول، كفر متبول، الطايفة، كفر الطايفة، عزبة عرابي، عزبة السيد عطية، كما تضم خط العكرة بطول 5.5 كم، وخط المرشحة بطول 1 كم.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المحطة تمثل إضافة نوعية لقطاع مياه الشرب، حيث تسهم في توفير مياه نقية فائقة الجودة وتحسين مستوى الخدمة بالقرى المستفيدة، مؤكدًا استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تلبي احتياجات المواطنين وتدعم خطط التنمية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تُعد من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها الدولة، لافتًا إلى الحرص على متابعة نسب التنفيذ بشكل لحظي وسرعة إنجازها بما يحقق رضا المواطنين في جميع مراكز المحافظة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على المتابعة المستمرة لتذليل أي عقبات أمام تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى المحافظة، بما يواكب جهود الدولة لتوفير مزيد من الخدمات، وتدشين محطات معالجة المياه لتحسين جودة الحياة للأهالي.