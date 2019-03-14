باكستان والهند تستأنفان التواصل الدبلوماسي بعد توترات كشمير

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يلتقى اليوم الخميس، مسؤولون من باكستان والهند في أول تواصل دبلوماسي بين الدولتين منذ وقوع تفجير انتحاري في منطقة كشمير المتنازع عليها الشهر الماضي، مما أدى لتصاعد حدة التوتر بين الدولتين.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية رافيش كومار إن المباحثات التي تركز على افتتاح ممر ومعبر حدودي جديد للسماح لأفراد السيخ اليهود زيارة مزار ديني في باكستان بدأت في موقع حدودي ببلدة اتاري الهندية.

ويعد مزار كارتاربور صاحب الواقع بإقليم البنجاب بشرق باكستان أحد الأماكن المقدسة لدى السيخ.

ويعيش أفراد السيخ في الدولتين وغالبا ما يواجهون صعوبات في زيارة الأماكن الدينية بسبب التوترات بين باكستان والهند.

وكان التفجير الانتحاري الذي وقع الشهر الماضي قد أدى لاندلاع توترات بين الجارتين النوويتين، قبل أن تتراجع حدة التوتر بين الدولتين بمساعدة المجتمع الدولي.

وقال محمد فيصل المتحدث باسم الخارجية الباكستانية "قبل العبور إلى بلدة اتاري" هذه المبادرة (فتح معبر حدودي) تهدف لتحويل العداء إلى صداقة".