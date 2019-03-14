البرلمان الأوروبي يرفض التصويت على بدء المحادثات التجارية مع أمريكا

رفض أعضاء البرلمان الأوروبي، في خطوة مفاجئة، اليوم الخميس التصويت على مشروع تفويض بدء المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة.

كانت "سيسيليا مالمستروم" مفوضة التجارة الأوروبية قد طالبت أعضاء البرلمان بدراسة تقرير يوصي بضرورة بدء المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بهدف الوصول إلى اتفاق محدود يشمل تجارة المنتجات الصناعية فقط.

ورغم ان تصويت البرلمان على التفويض غير ملزم، فإن "مالمستروم" حثت النواب أمس الأربعاء على دعم التفويض "لأن هذا سيظهر وحدة المؤسسات الأوروبية"، مضيفة أن هذه الوحدة هي قوة الاتحاد الأوروبي.

لكن البرلمان الأوروبي رفض التصويت على التقرير بأغلبية 223 عضوا مقابل 198 عضوا مع امتناع 37 عضوا عن التصويت، وهو ما يعني أن البرلمان الأوروبي ليس له موقف محدد تجاه المفاوضات المنتظرة.

ويأمل الاتحاد الأوروبي في أن يؤدي التقدم نحو اتفاق تجاري محدود مع واشنطن إلى تخفيف حدة التوتر التجاري بين جانبي المحيط الأطلسي.

في المقابل، فإن بعض دول الاتحاد مثل فرنسا وبلجيكا تريد تبني موقف أكثر حذرا تجاه موضوع المفاوضات، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في أيار/مايو المقبل.

في الوقت نفسه، تحتاج "مالمستروم" إلى موافقة حكومات دول الاتحاد الأوروبي على تفويضها لإجراء المفاوضات مع الولايات المتحدة، حيث قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية تنتظر نتيجة مناقشات الدول الأعضاء حول الموضوع.

يذكر أنه حتى في حال بدء المحادثات ستظل هناك خلافات عديدة بين بروكسل وواشنطن، حيث يريد الاتحاد الأوروبي اتفاقا محدودا يسمح بالتبادل التجاري الحر للسلع الصناعية، في حين تريد الولايات المتحدة اتفاقا أوسع نطاقا يتضمن المنتجات الزراعية، وهو ما تعارضه بروكسل.



