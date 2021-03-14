الأردن: توقيف 5 بينهم مدير مستشفى بتهمة «التسبب في وفاة» 7 مرضى بعد انقطاع الأكسجين

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أعلنت السلطات الأردنية، مساء السبت، توقيف خمسة أشخاص على خلفية حادث وفاة مرضى مصابين بفيروس كورونا في مستشفى السلط الجديد، السبت، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).



وقالت الوكالة، قلا عن مدعي عام عمّان، إن المدع العام في السَّلط أوقف خمسة أشخاص، وأسند إليهم "تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك مكرر 7 مرات".



وأوضح مدعي عام عمان أنه جرى "توقيف مدير مستشفى الحسين في السلط (مستشفى السلط الجديد)، وثلاثة من مساعديه ومسؤول التزويد في المستشفى لمدة أسبوع في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل".



وأشار مدع عام عمّان إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة في الحادث "لتحديد من تسبب بهذا الجُرم".

وتوجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ظهر السبت، إلى مقر المستشفى وسط تجمهر أهالي الضحايا. وأمر الملك عبدالله بإقالة مدير المستشفى.

ولاحقا، أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إقالة وزير الصحة نذير عبيدات، ومدير مستشفى السلط الحكومي، وإيقاف مدير صحّة البلقاء عن العمل لحين استكمال إجراءات التحقيق.

كما تم تكليف وزير الداخلية الأردني مازن القراية بتولي مهام وزارة الصحة خلفا لعبيدات.

وخيّمت حالة من الغضب على الشارع الأردني، بسبب الحادث فيما طالبت أوساط نيابية وحقوقية بمحاكمة المتورطين في الحادثة.