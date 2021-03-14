دار الشروق تتيح «ذكر شرقي منقرض» عبر منصة «اقرألي» الصوتية

اتاح تطبيق «اقرألي» للكتب المسموعة، كتاب «ذكر شرقي منقرض»، للكاتب الدكتور محمد طه، الصادر عن دار الشروق، كنص مسموع، يمكن الاستماع إليه كاملا من خلال التطبيق.

هذا الكتاب ليس عن «الرجل الشرقي»، الذي سمعنا عنه وعرفناہ قديمًا، بل هو عن «الذَّكَر الشرقي» الذي تسلل إلينا مؤخرًا، وعاش بيننا بديلًا عنه، تلك النسخة الباهتة في ألوانها، والمُشوَّهة في ملامحها.

فيه فرق كبير بين الرجولة والذُّكورة، الذُّكورة هى النوع، الرجولة هي الفِكر، الذُّكورة هى الجنس، الرجولة هي السلوك، الذُّكورة هي البيولوجيا، الرجولة هي الموقف.

«الذُّكورية الشرقية» - بهذا الشكل وذلك السلوك - مرض صعب جدًّا، مش بس مرض، دي مُتلازمة مَرضية كاملة، تبدأ من تربية الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم، وتنتهي نهايات مأساوية مُجحِفة للجميع.

الكتاب دہ هيحاول يقرب ويستعرض ويحلِّل ويفهم أعراض وأنواع وأسباب ومُضاعفات «الذُّكورية الشرقية»، ويقدم رؤى واقعية لتغيير وعلاج هذہ المُتلازمة المَرضية المستعصية. والحقيقة إن هذا التغيير، لو مابدأش يحصل من الآن فتأكدوا إن هذا الديناصور البشري الضخم لو لم يُدرِك ويفهم ويتطورويقوم بتفكيك وإعادة تركيب نفسه من جديد فلن يكون له أي مكان، سوى ركن بعيد مُختَفٍ، في أحد متاحف العالم، تحته لافتة صغيرة مكتوب عليها بخط غير واضح: «ذكر شرقي منقرض».

الدكتور محمد طه، أستاذ مساعد الطب النفسي بكلية الطب جامعة المنيا، ونائب رئيس الجمعية المصرية للعلاج النفسي الجمعى سابقا، وعضو الجمعية العالمية للعلاج النفسي الجمعى.

مؤلف الكتب الأكثر مبيعا خلال السنوات الخمس السابقة (الخروج عن النص- علاقات خطرة- لا بطعم الفلامنكو).

جدير بالذكر أن «اقرألي» يقدم مجموعة ضخمة من الكتب، في شتى المجالات الأدبية والفكرية، تُقرأ من خلال مجموعة من المذيعين الشباب المحترفين، وباستخدام تكنولوجيا المؤثرات الصوتية التي تمنح النص المكتوب حالة من الحياة والحيوية والمتعة.

وكانت دار الشروق وقعت اتفاقية تعاون مع مؤسسة «اقرألي» للكتب المسموعة، بهدف تحويل الكتاب الورقي إلى مادة صوتية يستطيع الجمهور تلقيها والاستماع إليها في أي وقت، من خلال تحميل التطبيق على الهاتف المحمول.

يمكن تحميل الكتاب من خلال اللينك التالي:

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