نقيب الزراعيين: متوقع زيادة أخرى في أسعار الذرة خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ينحاز دائمًا إلى كل فئات المجتمع المصري، وفي القلب منهم الفلاحين المزارعين، مؤكدًا أن «السيسي» يتابع متطلبات الفلاحين الخاصة بزيادة الأسعار.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن قرار توجيه الرئيس السيسي بزيادة حافز إضافي لسعر توريد القمح أدى إلى ارتياح كبير لدى المزارعين، وبالتالي تشجيع الفلاحين المصريين وتحسين دخلهم بصورة أكبر.

وحول مشروع مستقبل مصر، ذكر أن هذا المشروع جزء من مشروع أكبر وهو «الدلتا الجديدة»، ويضم مساحات قمح مزروعة، وضعف مساحات البنجر التي كانت مزروعة العام الماضي، بالإضافة إلى محاصيل الخضار، مؤكدًا أن مثل هذه المشروعات القومية «تعمل إتاحة للشعب المصري».

ولفت إلى أن مصر تستورد سنويًا حوالي 8.2 مليون طن من الذرة، مشيرًا إلى ارتفاع سعر طن الذرة خلال الأشهر الأخيرة، حتى وصل إلى 7600 جنيه، مضيفًا أنه من المتوقع زيادة إضافية خلال الفترة المقبلة ليتجاوز هذه الأرقام.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

ووجه الرئيس، خلال الاجتماع، بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة.