جامعة طنطا تحصد المركز الثالث عربيا بملتقى تبادل عروض تدريب الطلاب

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، فوز الجامعة بالمركز الثالث على مستوى الجامعات العربية في مجال تدريب الطلاب لعام 2021، خلال مشاركتها بفعاليات الملتقى السابع والعشرين لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية، والذي تستضيفه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في الفترة من 13 حتى 17 مارس الجاري.

وأوضح الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة نجحت في الحصول على المركز الثالث عربيًا بمشاركة 36 جامعة بعد تدريب 12 طالبأ.

وأكد حسين حرص الجامعة على دعم الطالب العربي الجامعي و تحقيق أهداف برنامج تبادل التدريب بين الجامعات العربية، والذي ينظمه المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي التابع لاتحاد الجامعات العربية.

وحضر مراسم التكريم الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق، وأمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور فواز الزغلول مدير المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، وجمع من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المشاركة.