قوات دونيتسك الانفصالية: 23 شخصا بينهم أطفال قتلوا إثر قصف أوكراني

أفادت القوات الانفصالية في إقليم دونيتسك، بأنّ عدد قتلى ما قالت إنه قصف أوكراني على المدينة وصل إلى 23 قتيلًا بينهم أطفال.

جاء ذلك بحسب تقارير إعلامية تحدّثت في وقت سابق عن سقوط صاروخ وسط مدينة دونيتسك في إقليم دونباس.

سياسيًّا، انطلقت جولة رابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، اليوم الاثنين، في إطار بحث سبل التوصل إلى حل للأزمة بين البلدين والتصعيد العسكري الأخير بينهما.

وجرت المفاوضات بين وفدي البلدين عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك على خلاف الجولات السابقة.

وعقدت الجولتان الأولى والثانية في بيلاروسيا بين وفدين من البلدين، أما الثالثة فكان اللقاء بين وزيرَي الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا في تركيا، الخميس الماضي.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.