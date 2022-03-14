جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 3 أشخاص لاتهامهم بقتل شاب والتخلص من جثته بوضعها داخل جوال وإلقائها بترعة فى أبو النمرس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحريات أن المتهمين قرروا الانتقام من المجني عليه، وذلك بعدما تخلى المتهم عن صديقه الذى أصيب بصعق كهربائى ولم يحاول مساعدته أو إسعافه، مما أسفر عن مصرعه، بالإضافة إلى أنه لم يخبرهم بوفاته؛ مما أدى إلى دفنه بمقابر الصدقة لعدم التوصل لأهليته.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة أحد الأشخاص، جامع قمامة، نُقل إلى ثلاجة المستشفى، وأن 3 أشخاص من أقارب صديق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبط المتهمين واقتيادهم لديوان المركز.