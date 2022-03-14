رئيس المجلس الأوروبي: مستعدون لفرض عقوبات جديدة على روسيا لمواصلة الضغط عليها

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنّ الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا لمواصلة الضغط عليها.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن المسؤول الأوروبي قوله إنّ أولى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حول أوكرانيا تم إعدادها بأقل قدر من الضرر لأوروبا، وأكد أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا لمواصلة الضغط عليها.

أضاف ميشيل: "قمنا بمعايرة العقوبات الأولى بحيث تكون أكثر إيلاما (للسلطات الروسية) وأقل تأثيرا بالنسبة لنا (الاتحاد الأوروبي).. يجب أن نواصل ضغطنا لتغيير ميزان القوى.. لدينا عقوبات إضافية أخرى في الجعبة".

ولم يحدد ميشيل الإجراءات الجديدة التي يفكر فيها الاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى أن أوروبا "حتى الآن" تمكنت من "مفاجأة" موسكو.

وفرضت الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عقوبات على موسكو بعد أن أطلقت عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

من جتهها، أكدت الحكومة الروسية أنها ستقدم دعما للشركات الروسية المتضررة من العقوبات الغربية، والتي طالت البنك المركزي الروسي.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.