أكد نور الدين عبد الوهاب، نائب رئيس نادي المريخ السوداني، أن مواجهة الأهلي ستكون صعبة، مشيرًا إلى أن الأمور تعقدت في المجموعة، ونتائج المارد الأحمر غير متوقعة تمامًا، موضحا موقف مجلس الإدارة من نقل المباراة من القاهرة.

وقال نور الدين في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "نادي المريخ مر بمرحلة سيئة جدًا ونحن تولينا الأمور منذ 3 أشهر، ونؤسس النادي للمستقبل، في ظل الظروف التي نمر بها».

وأضاف: «غير راض تمامًا على نتائج الأهلي، وأن يحصل على 4 نقاط فقط رغم أنه ناد مستقر ونتائجه كانت مبهرة حتى على مستوى مونديال الأندية، أنا غير راضٍ عن أداء الأهلي الآن».

وسرد: «طلبنا من كاف حضور 5 آلاف مشجع أمام الأهلي على أن تكون المعاملة بالمثل مثلما حدث في لقاء الذهاب، إذا فتح ملعب السلام للجماهير، نعلم أنه سيمتلئ عن بكرة ابيه، لو تم السماح بحضور 50 ألف سيمتلئ».

وشدد: «كمجلس إدارة بالإجماع اتفقنا على لعب مباريات المريخ على ملعب السلام بالقاهرة، ولكن بعد النتائج الجماهير طالبت بنقل مواجهة الإياب إلى الخرطوم، ولكن لم نطلب نقل المباراة، وستقام على ملعب السلام طبقًا لقرارنا السابق، ونحن نحصل على كل سبل الراحة هنا».