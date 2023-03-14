مركز شباب ناصر بملوي يشهد ختام الدوري الرياضي للاتحاد العام لمراكز شباب مصر

شهد مركز شباب ناصر ملوي بالمنيا، فعاليات ختام الدوري الرياضي للاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالمنيا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والدكتور محمد سليمان أمين الصندوق، والدكتور محمد سادات عضو الاتحاد العام، والدكتور مندي عكاشة مدير عام إدارة الشباب والرياضة بالمنيا، وأحمد يحيى الصواف رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالمنيا، والدكتور رجب عبدالعظيم مدير إدارة شباب ملوي، وعادل أبو العلا رئيس مجلس إدارة مركز شباب المنيا ج، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر.

وقد شمل الدورى منافسات في كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة اليد، وكرة السلة، وتنس الطاولة، وكذلك عرض منتجات نادي المرأة والفتاة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، بمجهود مديرية الشباب والرياضة بالمنيا وإدارة شباب ملوي وجميع الإدارات الفرعية بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا للجهد المبذول خلال فترة الدوري الرياضي على مدار شهر كامل، داخل محافظة المنيا ومراكز الشباب بها وبالقائمين على مركز شباب ناصر ملوي.

كما حضر محمد صفوت نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالمنيا، وحاتم رسلان أمين صندوق الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالمنيا، وكريم محمد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالمنيا، ومحمد كامل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمراكز.