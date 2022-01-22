دجيكو أساسيا في تشكيل إنتر ميلان لمواجهة بورتو في دوري الأبطال

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أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة بورتو البرتغالي مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق بورتو نظيره إنتر ميلان على ملعب دراجاو، في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، في مباراة الإياب من دور الـ 16 لبطولة دوري الأبطال.

وجاء تشكيل إنتر ميلان في مواجهة اليوم كما يلي:

أونانا في حراسة المرمى

الدفاع: دارميان، أكربي، أليساندرو باستوني، دينزل دومفريز

خط الوسط: نيكولو باريلا، هاكان شلهانوجلو، مختاريان

الهجوم: فيديريكو ديماركو، دجيكو، لاوتارو مارتينيز.