يدخل المسلسل الكويتي الجديد (كذبة أبريل) الماراثون الرمضاني المقبل 2023، في إطار المنافسة العربية، والعمل ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالرحمن أشكناني ﺇﺧﺮاﺝ حسين الحليبي وبطولة جاسم النبهان، زهرة عرفات، عبدالله بهمن، مي البلوشي، ليلى عبدالله، منى حسين، بوشهري وشوق الهادي، وشهد سلمان وسارة صلاح، وعباس الخليفي، ومحمد الكاظمي، وشهد عبدالله.

وقال المنتج والمخرج عبدالله بوشهري مسلسل (كذبة أبريل) دراما تلفزيونية تدور قصتها حول أسرة تاجر معروف على مستوى المجتمع، عاش هو وزوجته حياة جعلت منهما محط أنظار البعيد قبل القريب، من خلال شخصية "بيبي" الزوجة التي طالما ظنت أنها ممسكه بزمام أمور أسرتها في غياب زوجها المستمر عن المنزل بسبب سفره الدائم.

وتتفاجئ "بيبي" بعد فوات الأوان أنها كانت تعيش وسط دوامة من الأكاذيب التي عصفت بحياتها لتقلبها رأسا على عقب بعد موت الزوج المفاجئ بحادث.

وأضاف أن المسلسل يوضح التحليل الدقيق لما تسببه أنانية الرجل وتصرفاته غير المحسوبة، والتي تجعل أسرته في مهب الريح، كما أن العمل يمثل تجربة إنتاجية مختلفة بعد مجموعة من المسلسلات التي تم تقديمها مثل (القفص) و(الصفقة)، الذي تم تنفيذه لشبكة نتفليكس العالمية.

وتأتي تجربة "كذبة أبريل"، استمرارًا للنهج الإنتاجي في التنوع بمواصفات جديدة لا تتوقف عند الأعمال التراثية بل تذهب إلى أنواع إنتاجية مختلفة.

واستطرد أنه سعيد بالتعاون مع المخرج حسين الحليبي الذي قدم تجربة درامية مهمة، متابعًا: "وذلك بعد تجاربنا في أعمال مثل – الناموس – ومحمد علي رود (جزءين)– والديرفة - وغيرها من أعمال رسخت حضور الإنتاج الكويتي والخليجي في منطقة إضافية وساهمت في فتح آفاق التعاون مع كبريات المنصات، كما في تجربة – بيوند دريمز – في التعاون مع نتفليكس في موسم – القفص – ولاحقا – الصفقة – والتي تمثل التجربة الإنتاجية الأولى لشبكة نتفليكس في دول مجلس التعاون الخليجي العربية".