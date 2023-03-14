 سقوط شجرة على شاب وشقيقته بسبب سوء الأحوال الجوية في الشرقية - بوابة الشروق
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سقوط شجرة على شاب وشقيقته بسبب سوء الأحوال الجوية في الشرقية

فاطمة علي:
نشر في: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 2:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مارس 2023 - 2:59 م

تعرض شاب وشقيقته لإصبات في أنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء؛ إثر سقوط شجرة عليهما بسبب سوء الأحوال الجوية في محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزي بوصول كلٍ من: رامي إ ع، 27 سنة، مقيم في نطاق ودائرة مركز شرطة مشتول السوق، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وشقيقته ماجي، 25 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

وتبين حدوث إصابتهما إثر تعرضهما لسقوط شجرة عليها أثناء سيرهما في الطريق العام، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.


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