محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع مياه الأمطار بمدينة بنها

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مساء الإثنين بمدينة بنها؛ للتأكد من أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم، حيث تم المرور على عدة شوارع وأنفاق بمدينة بنها.

جاء بحضور اللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، ومصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ومحمد مرعي، رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وخلال الجولة اطمأن المحافظ على عملية رفع تراكمات الأمطار من الطرق الرئيسية وأماكن تمركز المياه ومن أنفاق مدينة بنها، حيث تفقد (نفق الإشارة وشعراوي ونفق سعد زغلول ونفق كلية العلوم بمدينة بنها)، بالإضافة لأماكن تمركز المياه (شارع الخدمة الاجتماعية ومنطقة آخر الفلل وأمام نادي بنها الرياضي).

ووجه بتكثيف أعمال رفع المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة، حيث تم الدفع بعدد 30 سيارة، وذلك بالاستعانة بسيارات من وحدات مياه (شبرا - طوخ - كفر شكر)، إضافة عربات الطوارئ شركة المياه بمدينة بنها منها (عربات كسح 20 مترًا ونافوري وعربات 10 أمتار وعربات 8 أمتار).

كما تم الدفع بـ8 عربات كسح من مجلس مدينة بنها، وذلك لرفع تجمعات مياه الأمطار خاصة بالإنفاق، وأماكن تمركز المياه.

وشدد الهجان، على جميع الأجهزة التنفيذية المختصة بالتواجد الميداني على مدار اليوم في الشارع للتعامل الفوري مع أي حالة طارئة، وتكثيف أعمالها في الشوارع للتعامل مع موجة الطقس السيء، والتطهير المستمر لمطابق الصرف وبالوعات الامطار ورفع أي أتربة أو مخلفات علي جانبي الطرق من شأنها إعاقة حركة المرور أو التسبب في انسداد مطابق الصرف والبالوعات.

وناشد المحافظ، المواطنين الابتعاد عن أعمدة الكهرباء وعدم الترجل أثناء سقوط الأمطار المصحوب ببرق ورعد حفاظا على حياتهم.

كما نسق المحافظ مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للدفع بعدد من السيارات لرفع تراكمات المياه على الطرق الرئيسية والسريعة، منعا لحدوث إعاقة مرورية.

فيما كلف المحافظ، جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شركتي، الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي؛ للتأكد من عزل جميع أعمدة الكهرباء ورفع الوصلات وإصلاح التالف واستبداله بأعمدة جديدة وكذلك تسليك بالوعات الصرف الصحي وغرف تصريف الأمطار.

يذكر أن المحافظ، وجه برفع حالة الاستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة وتفعيل غرف العمليات الفرعية للمديريات الخدمية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة القليوبية جاء هذا تزامنا مع هطول امطار غزيرة علي أنحاء متفرقة من المحافظة.