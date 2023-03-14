واشنطن: بايدن سيجري محادثة هاتفية مع شي قريبا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "سيجري محادثة هاتفية" مع الرئيس الصيني شي جين بينج في وقت ما في الفترة المقبلة.

وقال سوليفان ،بعد اختتام مؤتمر نواب الشعب الصيني "لا أستطيع أن أذكر لكم موعدا، لأنه لم يتم تحديد موعد، إلا أن الرئيس بايدن أعرب عن رغبته في إجراء اتصال هاتفي بالرئيس شي".

واستضافت القيادة الصينية مؤتمر نواب الشعب في بكين على مدى تسعة أيام، بحضور نحو 3 آلاف مندوب مختارين، منحوا شيء زيادة كبيرة في السلطة.

وأضاف سوليفان اليوم الاثنين "كل ما يمكنني أن أقوله لكم هو أننا لم نر حتى الآن نقل أسلحة فتاكة من الصين إلى روسيا لاستخدامها في أرض المعركة في أوكرانيا، لكنه أمر نتعامل معه بيقظة ونواصل مراقبته بعناية".