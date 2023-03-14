محامي كهربا يكشف موعد سداد غرامة الزمالك

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كشف أشرف عبدالعزيز محامي محمود كهربا، مهاجم النادي الأهلي، عن موعد تسديد اللاعب الغرامة الموقعة عليها لصالح نادي الزمالك.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قد قررت تغريم محمود كهربا لصالح الزمالك، وذلك بسبب رحيل اللاعب عن صفوف الفريق الأبيض قبل نهاية عقده.

وقال محامي كهربا في تصريحات تليفزيونية: «كهربا سيقوم بتسديد الغرامة لصالح الزمالك نقدًا (كاش) عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في آخر يوم من مهلة الـ 60 يومًا لدفع الغرامة».

وأضاف: «سنقوم برفع قضية ضد نادي أفيش البرتغالي، من أجل سداد الدفعة الخاصة بالنادي من الغرامة».

وأتم: «النادي الأهلي ليس طرفًا في أزمة اللاعب مع الزمالك، ولكني أعتقد أن إدارة الأهلي ستقف مع اللاعب».