قمة تجمع بين الرئيس الكوري الجنوبي ورئيس الوزراء الياباني الخميس المقبل

أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس سوف يعقد قمة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو بعد غد الخميس.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن مستشار الأمن القومي كيم سونج هان، القول للصحفيين، إن القمة، التي سوف تتبعها مأدبة عشاء، ستعقد في اليوم الأول من زيارة يون لليابان التي تستمر يومين.



وقال كيم خلال مؤتمر صحفي في المكتب الرئاسي "هذه الزيارة دلالة على أن العلاقة بين كوريا الجنوبية واليابان، التي كانت متوترة حتى الآن، دخلت مرحلة التطبيع بصورة جادة".



وتأتي زيارة يون عقب أن أعلنت سول قرارها تعويض ضحايا العمالة القسرية خلال وقت الحرب بدون مساهمة من الشركات اليابانية.