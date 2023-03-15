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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد في الكرملين ستركز على الوضع في سوريا وسبل تطوير التعاون بين البلدين.

وذكر بيان للكرملين مساء اليوم الثلاثاء:" أن الرئيس الروسي سيعقد غدا محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد مباحثات في قصر الكرملين.

وأضاف البيان أن الرئيسين الروسي والسوري سيبحثان سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجالات السياسية والتجارة والاقتصاد والمجالات الإنسانية، وكذلك آفاق التسوية الشاملة في سوريا.

وكان قد وصل الرئيس السوري إلى موسكو مساء اليوم على رأس وفد وزاري كبير في زيارة رسمية.