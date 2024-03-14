مقتل شخص إثر تحطم طائرة تدريب عسكرية بوسط تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل أحد أفراد طاقم الخدمة الأرضية، بعد تحطم طائرة تدريب عسكرية من طراز "إف-5" في محافظة قونية بوسط البلاد، اليوم الخميس.

وأعلنت الدفاع التركية على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الطيار نجا، بعد أن تمكن من القفز من الطائرة، وتم نقله إلى المستشفى.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن الطائرة تحطمت على مدرج في قاعدة جوية، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الصيانة في الموقع.

ولم يتضح على الفور السبب الدقيق وراء الحادث، الذي وقع في الساعة 12:51 (0951 بتوقيت جرينتش).

وعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي)، صورا لدخان يتصاعد فوق القاعدة الجوية.