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التشكيل الرسمي لمباراة أستون فيلا وأياكس بدوري المؤتمر

محمد عاطف
نشر في: الخميس 14 مارس 2024 - 9:22 م | آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2024 - 9:22 م

يواجه فريق أستون فيلا بقيادة مدربه أوناي إيمري، نظيره أياكس إمستردام الهولندي مساء اليوم الخميس، في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويستضيف فريق أستون فيلا نظيره أياكس على ملعب فيلا بارك، في العاشرة من مساء اليوم الخميس، في إياب ثمن نهائي دوري المؤتمر، فيما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل أستون فيلا لمواجهة اليوم كما يلي:

«داميان مارتينيز - ألكس مورينو - باو توريس - دييجو كارلوس - ماتي كاش - مورجان روجرز - جون ماكجين - دوجلاس لويز - موسى ديابي - أولي واتكينز - ليون بايلي».

فيما يمثل فريق أياكس لمواجهة اليوم كما يلي:

«ديانت راماج - جوسيب سوتالو - أحمدجان كابلان - جوريل هاتو - ديفين رينش - جوردان هيندرسون - سيفرت مانسفيرك - بورنا سوسا - هينلسون - كينيث تايلور - بريان بروبي».


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