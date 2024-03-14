روسيا تحظر دخول 227 مسؤولا أمريكيا أراضيها

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن حظر 227 مسؤولاً أمريكياً من دخول روسيا.

وأفادت الخارجية الروسية، في بيان، بأن الولايات المتحدة تعمل باستمرار على توسيع عقوباتها ضد روسيا، وفقاً لوكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشارت الوزارة إلى حظر 227 مسؤولا أمريكيا من دخول روسيا في إطار "المعاملة بالمثل"، موضحة أن من بين المحظور دخولهم دبلوماسيين ورجال أعمال وصحفيين وأكاديميين قاموا بأنشطة معادية لروسيا.

وتضم القائمة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، والسفير الأمريكي السابق لدى موسكو جون سوليفان.