8 شهداء إثر قصف الاحتلال مستودعا للمساعدات وسط قطاع غزة

استشهد 8 مواطنين فلسطينيين على الأقل، وجرح آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مستودعا لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما شن الطيران الحربي غارات عنيفة على منزل غرب مخيم الشاطئ بمدينة غزة، فيما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تمكنت من انتشال جثامين 15 شهيدا من مدينة حمد في خان يونس جنوب القطاع، تم نقلهم الى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ160 على قطاع غزة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ راح ضحيتها 69 شهيدًا و110 إصابات.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأعلنت الوزارة ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31 ألفًا و341 شهيدًا، و73 ألفًا و134 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.