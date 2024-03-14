المركزي الصيني يضخ 3 مليارات يوان في النظام المصرفي

ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الخميس 3 مليارات يوان (نحو 69ر422 مليون دولار) في النظام المصرفي أجل 7 أيام عبر آلية إعادة الشراء العكسي بفائدة قدرها 8ر1% بعد أن ضخ أمس 3 مليارات يوان عبر هذه الآلية أمس.

وقال البنك المركزي في بيان إن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن إعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلا.

وفي سوق الصرف، سجل سعر اليوان الصيني تراجعا كبيرا أمام الدولار. وانخفض اليوان في تعاملات اليوم بمقدار 44 بيب صيني ليسجل 0974ر7 يوان للدولار، مقابل 0930ر7 يوان أمس.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.