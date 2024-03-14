الجيش الإسرائيلي: سوف يتم نقل المدنيين في رفح إلى جزر إنسانية وسط قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي إنه يخطط لتوجيه جزء كبير من 4ر1 مليون نازح فلسطيني محاصرين في رفح نحو "جزر إنسانية" في وسط القطاع، قبل عملية برية مخطط لها في المدينة الواقعة أقصى جنوب غزة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل ها جاري إن نقل الأشخاص الموجودين في رفح إلى المناطق المحددة، والذي يقول أنه سيتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الدولية، هو جزء أساسي من استعدادات الجيش لغزوه المتوقع لرفح، حيث تحتفظ حماس بأربع كتائب وتقول إسرائيل إنها تريد تدميرها ،بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل"اليوم الأربعاء.



وتابع Hن هذه الجزر ستوفر السكن المؤقت والغذاء والمياه وغيرها من الضروريات للفلسطينيين الذين يتم إجلاؤهم.

ولم يذكر متى سيتم إخلاء رفح، ولا متى سيبدأ الهجوم على رفح، قائلاً إن إسرائيل تريد أن يكون التوقيت مناسباً من الناحية العملياتية وأن يتم تنسيقه مع جارتها مصر، التي قالت إنها لا تريد تدفق النازحين الفلسطينيين عبر حدودها.



وكان مصير هؤلاء الأشخاص الموجدين في رفح مصدر قلق كبير لحلفاء إسرائيل. وحذرت الجماعات الإنسانية من أن الهجوم على رفح سيكون بمثابة كارثة. وقالت إسرائيل إن هناك حاجة إليها إذا أرادت تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على حماس.



وألمح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في وقت سابق اليوم الأربعاء إلى قرب العملية العسكرية في رفح.



كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو قد صرح أن النصر على حماس يعني القضاء على كل كتائبها في كل قطاع غزة بما في ذلك رفح.