وزير الخارجية الصيني يزور نيوزيلندا وأستراليا

يعتزم وزير الخارجية الصيني، وانج يي، القيام بزيارة رسمية إلى نيوزيلندا وأستراليا خلال الفترة من 17 وحتى 21 من مارس الجاري، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الخميس.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج ون بين، اليوم الخميس.

وقال المتحدث إن وانج يي، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سيعقد الجولة السابعة من الحوار الخارجي والاستراتيجي بين الصين وأستراليا خلال زيارته إلى أستراليا، مع نظيرته بيني وونج.