أول تعليق من مكتب نتنياهو على موافقة حماس على إطلاق سراح عدد من المحتجزين

علق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إعلان حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، موافقتها على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، وجثامين 4 محتجزين آخرين مزدوجي الجنسية.

وقال في بيان، مساء الجمعة: «بينما قبلت إسرائيل مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، تواصل حماس رفضها ولم تتحرك قيد أنملة، وفي الوقت نفسه تستمر في التلاعب والحرب النفسية».

وأشار إلى أن «نتنياهو سيعقد اجتماعًا مع الوزراء مساء السبت، لتلقي تقرير مفصل من فريق التفاوض، واتخاذ القرار بشأن الخطوات التالية».

وفي وقت سابق، قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن وفد قيادتها تسلّم يوم أمس، مقترحًا من الوسطاء لاستئناف المفاوضات.

وأكدت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الجمعة، أن «المقترح تعاملت معه الحركة بمسئولية وإيجابية، وسلمت ردّها عليه فجر اليوم».

وأوضحت أن الرد تضمن «موافقتها على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية».

وأكدت الحركة جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة.

وأمس الخميس، قال مصدر، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة قدمت مقترحا جديدا من شأنه ضمان إطلاق سراح عدد من المحتجزين الأحياء لدى حماس، مقابل تمديد وقف إطلاق النار في غزة لمدة شهر.

وبموجب المقترح الأمريكي، الذي قدمه هذا الأسبوع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في قطر، سترفع إسرائيل أيضا حصارها المفروض على المساعدات الإنسانية إلى غزة، والمستمر منذ ما يقرب من أسبوعين.

وسيستمر تمديد وقف إطلاق النار حتى نهاية عيد الفصح، ما يمدد وقف إطلاق النار ويجدد دخول المساعدات الإنسانية خلال شهر رمضان وعيد الأضحى.